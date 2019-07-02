«Закон обратной силы не имеет»: Михаилу Шатохину не грозит 15 лет за смерть десятилетней девочки

СЕГОДНЯ 18:06 2019-07-02T18:35:20+03:00

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Водитель, сбивший 10-летнюю девочку на улице Московской, намерен обжаловать свой приговор. Однако в силу вступил закон об ужесточении уголовной ответственности для пьяных водителей, которые совершили аварию с ущербом для жизни и здоровья людей. Теперь максимальное наказание - 15 лет. «Комсомолка» связалась с адвокатом кировчанина, чтобы выяснить не обернется ли апелляция увеличением срока.

- Закон обратной силы не имеет, и человека судят по той редакции закона, которая была в момент совершения преступления, - пояснил Федор Коновалов. - Поэтому на Михаиле Шатохине это никак не отразится.

Напомним, что 28-летний кировчанин спровоцировал смертельное ДТП 24 ноября 2018 года. В этот день мужчина выпил более восьми литров пива и сел за руль угнанного автомобиля. Когда Михаил Шатохин скрывался от сотрудников ГИБДД, он не остановился на пешеходном переходе и сбил 54-летнюю кировчанку и ее 10-летнюю внучку. Женщина получила тяжелые травмы, девочку спасти не смогли. В мае Октябрьский районный суд назначил виновнику аварии шесть лет колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU