«Четко по графику»: на путепроводе в Чистые пруды уложили нижний слой асфальта

СЕГОДНЯ 17:53 2019-07-02T17:53:48+03:00

В Кирове начали укладывать асфальт на путепроводе в Чистые пруды. Фото: admkirov.ru

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Работа по строительству путепровода в Чистые пруды идет полным ходом. Уже сегодня подрядчик уложил нижний слой асфальтового покрытия. Впереди еще полтора месяца благоустройства – первые машины должны проехать по мосту уже 31 августа.

— Мы видим, что работы выполняются четко по графику, и даже на некоторых участках с опережением, — подчеркнул Илья Шульгин на совещании по вопросам хода строительства. — Сейчас завершается обустройство проезжей части непосредственно на мостовой конструкции. Уложен нижний слой асфальтобетонного покрытия, работники готовятся к укладке верхнего слоя. На 100 процентов выполнены и подъезды к путепроводу как со стороны микрорайона, так и со стороны улицы Щорса.

Кроме того, сити-менеджер подчеркнул, что подрядчик обязан благоустроить еще и прилегающие к путепроводу территории.

За полтора месяца рабочие должны будут установить ограждения, покрасить железобетонные конструкции, обустроить наружное освещение, светофорные объекты и озеленить путепровод.

ИСТОЧНИК KP.RU