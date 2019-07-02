На мясоперерабатывающем цехе обнаружили опасную свинину
Сотрудники регионального Россельхознадзора провели внеплановую проверку на мясоперерабатывающем цехе Унинского района. Специалисты обнаружили 14 килограммов свинины без маркировки, содержащей информацию о дате изготовления, сроке годности и условиях хранения продукта.
- По результатам проверки мясо свинины признали некачественным и опасным, - уточнили в ведомстве. - Продукцию изъяли их оборота и поместили на хранение.
Также в отношении собственника мясоперерабатывающего цеха возбудили дело об административном правонарушении. Напомним, что специалисты также обнаружили в Кирове груши, зараженные тутовой щитовкой. Полтонны тонны фруктов завезли к нам из Аргентины.
ИСТОЧНИК KP.RU