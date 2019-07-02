2019-07-02T17:04:02+03:00
Общество

На мясоперерабатывающем цехе обнаружили опасную свинину

14 килограммов мяса изъяли из оборота
Анна КРЮКОВА
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На свинине не было необходимой маркировки. Фото: rshn43.ruНа свинине не было необходимой маркировки. Фото: rshn43.ru
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Сотрудники регионального Россельхознадзора провели внеплановую проверку на мясоперерабатывающем цехе Унинского района. Специалисты обнаружили 14 килограммов свинины без маркировки, содержащей информацию о дате изготовления, сроке годности и условиях хранения продукта.

- По результатам проверки мясо свинины признали некачественным и опасным, - уточнили в ведомстве. - Продукцию изъяли их оборота и поместили на хранение.

Также в отношении собственника мясоперерабатывающего цеха возбудили дело об административном правонарушении. Напомним, что специалисты также обнаружили в Кирове груши, зараженные тутовой щитовкой. Полтонны тонны фруктов завезли к нам из Аргентины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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