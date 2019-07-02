Двое мужчин погибли при пожаре в Яранском районе

СЕГОДНЯ 16:56 2019-07-02T16:56:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 2 июля, поздней ночью на улице Новой в деревне Кугушерга Яранского района сгорел жилой деревянный дом. Около двух часов ночи из окон начал валить дым. В этом доме проживала семья из трех человек: престарелая мать и два ее сына. Как известно, 62-летний и 43-летний мужчины злоупотребляли алкоголем.

— Когда начался пожар, пожилая женщина успела выбежать на улицу, а сыновья остались внутри, — сообщает СУ СКР по Кировской области. — Прибывшие спасательные службы обнаружили мужчин уже мертвыми. От чего точно они погибли пока не известно. Предположительно, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении.

Проводятся проверки, устанавливаются все обстоятельств произошедшего и причины пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU