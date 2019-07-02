В Кирове трехлетний ребенок выпал из троллейбуса на асфальт

СЕГОДНЯ 16:52 2019-07-02T16:52:07+03:00

Водитель не убедилась, что все пассажиры зашли в салон

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Кировское «Автотранспортное предприятие» начало проверку по факту падения трехлетнего ребенка из троллейбуса. ЧП произошло в понедельник, 1 июля, на улице Воровского. По информации ГИБДД, женщина с ребенком заходила в салон троллейбуса, следовавшего по маршруту № 8. Однако в это момент двери автобуса закрылись, и зажали кировчанке руку. Малыш в это время упал на проезжую часть.

- Сегодня мы начали служебное расследование по данному факту, оно завершится к концу недели, - сообщил директор АТП Сергей Волков. - По итогам расследования можно будет говорить о выводах и мерах воздействия в отношении виновника ДТП.

По предварительным данным, ЧП произошло из-за того, что водитель троллейбуса не убедилась, что все пассажиры зашли в салон. Ребенку госпитализация не потребовалась.

ИСТОЧНИК KP.RU