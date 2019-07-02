Восемь лет неволи и миллионный штраф: кировского полицейского поймали на получении взятки

СЕГОДНЯ 16:44 2019-07-02T18:37:41+03:00

Мужчина получил тридцать тысяч рублей от одной из фирм города

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Кировского полицейского могут посадить на восемь лет за получение взятки. Мужчина обогатился на 30 тысяч рублей, пытаясь «отмазать» одну из городских компаний от выплаты административного штрафа. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Кировской области.

Оперативно-разыскные мероприятия вели сотрудники ФСБ и полиции. Силовики установили, что 28 июля этого года сотрудник УМВД получил от кировского юриста-подельника 30 тысяч рублей. Взамен полицейский должен был освободить коммерческую компанию от административного штрафа за трудоустройство иностранцев. Как пояснили в полиции, по закону юридическое лицо за нелегальное предоставление работы иностранным гражданам должно заплатить около 400-500 тысяч рублей штрафа.

Полицейского задержали, лишили звания, должности и заключили под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 290 УК РФ. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы и, возможно, штраф в сорокакратном размере - миллион двести тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU