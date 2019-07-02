Восемь лет неволи и миллионный штраф: кировского полицейского поймали на получении взятки
Кировского полицейского могут посадить на восемь лет за получение взятки. Мужчина обогатился на 30 тысяч рублей, пытаясь «отмазать» одну из городских компаний от выплаты административного штрафа. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Кировской области.
Оперативно-разыскные мероприятия вели сотрудники ФСБ и полиции. Силовики установили, что 28 июля этого года сотрудник УМВД получил от кировского юриста-подельника 30 тысяч рублей. Взамен полицейский должен был освободить коммерческую компанию от административного штрафа за трудоустройство иностранцев. Как пояснили в полиции, по закону юридическое лицо за нелегальное предоставление работы иностранным гражданам должно заплатить около 400-500 тысяч рублей штрафа.
Полицейского задержали, лишили звания, должности и заключили под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 290 УК РФ. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы и, возможно, штраф в сорокакратном размере - миллион двести тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU