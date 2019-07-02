Кировчан приглашают наблюдать за вулканическими закатами

СЕГОДНЯ 16:04 2019-07-02T16:04:45+03:00

Небо ночью может окраситься в красный цвет через пару недель

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Группа «Любительская метеорология в Кирове» уже завоевала определенную популярность довольно точными прогнозами погоды, основанными на данных официальных сайтов. А также фотоподборками тех или иных метеорологических и астрономических явлений. На этот раз метеорологи-любители предполагают, что кировчан в средине июля порадуют «вулканические закаты».

- 21 июня на Северных Курилах произошло сильное взрывное извержение вулкана Райкоке, которое сопровождалось выбросом пепла на высоту 13-17 км, - сообщает паблик «Любительская метеорология в Кирове». - Согласно прогнозу, опубликованному в группе Meteoweb.ru, продукты извержения могут достигнуть европейского континента в начале июля. В этом случае можно ожидать появления «вулканических закатов».

ПРИЗНАКИ ВУЛКАНИЧЕСКОГО ЗАКАТА

1. «Вулканические закаты» имеют характерный фиолетово-красный нежный оттенок — его достаточно раз увидеть, чтобы потом ни с чем не спутать.

2. Красное зарево от вулканических закатов держится 20-40 минут после захода Солнца (стратосферная пыль) — это намного больше, чем от обычного заката, и исчезает с окончанием гражданских сумерек.

3. «Вулканические закаты» иногда сопровождаются характерными облаками, похожими на серебристые (появляются до захода и постепенно исчезают вместе с заревым кольцом).

4. Вулканический аэрозоль ослабляет поток солнечной радиации, достигающий земной поверхности, что ведет к некоторому похолоданию климата. Так, в случае очень сильных вулканических извержений (Пенатубо в 1991г., и Сент Хелен 1981г.) климат Земли существенно менялся — наступало небольшое похолодание.

КАК ОБРАЗУЕТСЯ ЗАКАТ

После мощного извержения вулкана в тропосферу и стратосферу попадает большое количество аэрозолей (вулканической пыли и газов, прежде всего оксида серы SO2). Ветры стратосферы разносят эти облака по всему земному шару. Часто «вулканические закаты» наблюдаться в отдаленных от вулканически активных регионов нашей планеты — местах буквально на другом конце света.

ИСТОЧНИК KP.RU