30-летний кировчанин домогался пятилетней девочки
Тридцатилетнего кировчанина обвиняют в насильственных действиях сексуального характера в отношении пятилетней девочки. Информацию подтвердили в следственном комитете по Кировской области.
26 июля молодой мужчина пришел в гости к своей знакомой. В квартире находилась ее пятилетняя дочка. Что именно сделал подозреваемый – не разглашается, так как дело касается маленького ребенка.
Все, что рассказали в ведомстве, – это то, что мужчина арестован. В его отношении возбуждено уголовное дело по ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». Кировчанина могут посадить на двадцать лет.
Следователи продолжают разбираться в обстоятельствах дела. Ведется расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU