2019-07-02T15:46:53+03:00
Происшествия

30-летний кировчанин домогался пятилетней девочки

Мужчина пришел в гости к своей знакомой, где и играла ее дочка
Елизавета Захарова
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Мужчина заключен под стражуМужчина заключен под стражуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Тридцатилетнего кировчанина обвиняют в насильственных действиях сексуального характера в отношении пятилетней девочки. Информацию подтвердили в следственном комитете по Кировской области.

26 июля молодой мужчина пришел в гости к своей знакомой. В квартире находилась ее пятилетняя дочка. Что именно сделал подозреваемый – не разглашается, так как дело касается маленького ребенка.

Все, что рассказали в ведомстве, – это то, что мужчина арестован. В его отношении возбуждено уголовное дело по ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». Кировчанина могут посадить на двадцать лет.

Следователи продолжают разбираться в обстоятельствах дела. Ведется расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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