Жители Кировской области перевели лжесотрудникам банков 150 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:48 2019-07-02T14:48:27+03:00

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Сразу три жителя Кировской области в очередной раз поверили «сотрудникам банков». Первый случай произошел в Кирово-Чепецке. В полицию обратился пенсионер и рассказал, что ему позвонил якобы специалист из банка. Мошенник пообещал 69-летнему мужчине «предотвратить несанкционированный доступ к банковской карте». В итоге потерпевший сообщил неизвестному данные карты и с его счета списали более 70 тысяч рублей.

Похожая ситуация произошла и с 49-летней жительницей Куменского района. Она сообщила мошенникам данные карты и с нее сняли более 55 тысяч рублей. В Слободском 38-летняя женщина также поверила неизвестным и потеряла 24 тысячи рублей. По фактам кражи возбуждены уголовные дела, сотрудники полиции устанавливают личности преступников.

Кировчанам напоминают, что такие данные, как код безопасности, срок действия карты и пароль сообщать никому нельзя. Даже при получении сообщения или звонка работника банка о том, что ваша карта заблокирована, и злоумышленники пытаются списать деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU