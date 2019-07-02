«Ушел из дома в неизвестном направлении»: в Кировской области разыскивают 55-летнего мужчину

СЕГОДНЯ 11:38 2019-07-02T11:43:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Жителей Кировской области просят помочь отыскать 55-летнего Василия Пересторонина. Мужчина пропал в пятницу, 28 июня. В этот день он ушел из дома в поселке Торфяной Оричевского района в неизвестном направлении. С тех пор его местонахождение неизвестно. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Приметы пропавшего: рост 165 см, худощавое телосложение, светло-русые короткие волосы, зеленые глаза. Мужчина был одет в темные брюки и черную кожаную куртку.

Если вам что-либо известно о том, где находится мужчина, просьба сообщить об этом по телефонам: 8(800)700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU