2019-07-02T11:43:35+03:00
Общество

«Ушел из дома в неизвестном направлении»: в Кировской области разыскивают 55-летнего мужчину

Родные ищут мужчину пятый день подряд
Анна КРЮКОВА
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Василий Пересторонин пропал 28 июня. Фото: vk.com/lizaalert_kirovВасилий Пересторонин пропал 28 июня. Фото: vk.com/lizaalert_kirov
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Жителей Кировской области просят помочь отыскать 55-летнего Василия Пересторонина. Мужчина пропал в пятницу, 28 июня. В этот день он ушел из дома в поселке Торфяной Оричевского района в неизвестном направлении. С тех пор его местонахождение неизвестно. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Приметы пропавшего: рост 165 см, худощавое телосложение, светло-русые короткие волосы, зеленые глаза. Мужчина был одет в темные брюки и черную кожаную куртку.

Если вам что-либо известно о том, где находится мужчина, просьба сообщить об этом по телефонам: 8(800)700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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