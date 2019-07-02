Теплосети Кирова передали в концессию на 35 лет

СЕГОДНЯ 10:56 2019-07-02T11:09:39+03:00

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В пятницу, 28 июня, кировские теплосети и необходимое оборудование для их обслуживания на 35 лет передали в концессию. Постановление об этом появилось на сайте администрации города. Теперь обслуживать теплосети будет «Кировская теплоснабжающая компания».

Кроме того, компания намерена заниматься реконструкцией теплосетей, центральных тепловых пунктов и насосных станций. Также «КТК» предстоит снизить теплопотери и восстановить существующие котельные. В планах у компании и строительство новых источников теплоснабжения в микрорайоне Вересники, слободе Сошени и КМДК.

Напомним, что затраты на модернизацию теплосетей заложат в тариф. Поэтому кировчанам стоит приготовиться к тому, что плата за тепло увеличится.

ИСТОЧНИК KP.RU