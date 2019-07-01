2019-07-01T22:46:16+03:00
Недвижимость

Игорь Васильев: «Давайте заменим мусорную реформу на «чистую»

Во время прямой линии губернатор Кировской области обосновал назначение новых тарифов за вывоз ТКО
Елизавета Захарова
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Фото: kirovreg.ruФото: kirovreg.ru
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Еще одним вопросом, часто задаваемым в сети, стала проблема мусорной реформы в Кирове. Жители города были обеспокоены суммами, указанными в платежках. Однако с 1 июля тарифы за вывоз ТКО изменились. И, как отметил Игорь Васильев, суммы в квитанциях должны быть приближены к тем, которые жители региона платили до этого.

–– Мне не нравится выражение «мусорная реформа». Давайте его заменим на «чистая». Чтобы у нас был не мусор, а чистота и порядок. При расчете нормативов обращения с твердыми коммунальными отходами мы руководствовались социальной справедливостью, — подчеркнул Игорь Владимирович. — Большинство семей региона живут в квартирах до 50 квадратных метров. И в них проживают папа, мама, двое детей и престарелые родители. Таким семьям сложно было бы платить за человека, поэтому у них тариф рассчитывается по количеству «квадратов». Если плата и вырастет, то незначительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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