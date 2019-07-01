Игорь Васильев предложил пересмотреть критерии выплаты компенсаций детям, не попавшим в сады

СЕГОДНЯ 21:47 2019-07-01T21:47:16+03:00

Большой пласт вопросов для прямой линии с губернатором был связан с путевками в дошкольные учреждения

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Самые популярные вопросы в социальных сетях касались проблем устройства детей в сады и выплачивании компенсации тем, кто не может заполучить путевку. Однако Игорь Васильев заверил, что эта проблема решается по мере возможности.

В прошлом году в Кирове было построено шесть дошкольных учреждений, в этом – два, в следующем – четыре.

— Мы регулярно встречаемся в Правительстве, обсуждаем этот вопрос вместе с депутатами, общественниками и мамами, - прокомментировал ситуацию губернатор. — В эту пятницу (5 июля – прим.) нам представят программу формирования очереди в детские сады, в которой будут учитываться и данные из ЗАГСов, и налоговых, и социального развития. Вторая часть программы будет открыто показывать наличие мест в ближайших детских садах. Мы последние два года пытаемся изменить демографическую ситуацию изменить. Сейчас необходимо в корне изменить подход к градостроительной политике– отметить точечную застройку, а предусматривать в каждом районе по социальным нормама места для строительства детских садов и больниц, школ, поликлиник. Каждая семья, чтобы планировать свою дальнейшую жизнь, должна знать, что в их микрорайоне появится. Мы обещаем сделать такую программу, которая будет опубликована на сайте. Единственное ограничение – время.

Кроме того, Игорь Васильев напомнил, что два года назад был принят закон, вступивший в силу 1 января текущего года, о предоставлении компенсации семьям, чьи дети не попали в детские сады. Сейчас ее размер равен пяти тысячам рублей, но критерии выплаты изменились.

— Давай вместе подумаем о новых критериях, — подытожил губернатор. — И вместе с депутатским корпусом примем решение.

ИСТОЧНИК KP.RU