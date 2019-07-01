2019-07-01T22:24:08+03:00
Общество

«Подумаем над новыми правилами»: глава региона удивился существованию круглосуточных алкомаркетов

Игорь Васильев предложил изменить правила взаимодействия бизнеса и жилого фонда города
Елизавета Захарова
Поделиться:
Игорь Васильев предложил изменить правила взаимодействия бизнеса и жилого фонда городаИгорь Васильев предложил изменить правила взаимодействия бизнеса и жилого фонда города
Изменить размер текста:

На прямой линии с губернатором Игорем Васильевым жительница дома № 68 на Октябрьском проезде рассказала о действующем алкомаркете в их доме.

— Пять лет назад во дворе дома построили детскую площадку, — рассказала Людмила Орлова. — И все было хорошо, пока не открыли на первом этаже дома «Виноград», магазин, который работает только с девяти часов вечера и до восьми утра.

— Какой интересный магазин, — удивился Игорь Владимирович.

— Они поставили один стол, стул и считают, что стали баром. А у нас на площадке пьяницы, драки. Участковый постоянно приезжает.

— Наверное, настало время навести порядок и в этой сфере. И в Кирове, и в области, — ответил Игорь Васильев. — Потому что многие магазины располагаются в помещениях, переведенных из жилого фонда. И торгуют там, в том числе, и алкогольной продукцией, не создавая никаких удобств для жильцов. Наверное, настала пора те правила, которые формально были установлены (количество метров от школы и другие), чуть-чуть пересмотреть. В том числе пересмотреть и градостроительную политику, чтобы она была направлена не на строительство точек продажи алкоголя, сигарет и остального, а на появление детских садов, школ, спортивных объектов. Я за это. Важно, чтобы к этому подключилась Общественная палата, городские власти, – мы поддержим.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Игорь Васильев: «Давайте заменим мусорную реформу на «чистую»
В городских зловониях виноват биохимзавод: руководство не закупило дополнительные фильтры
Игорь Васильев предложил пересмотреть критерии выплаты компенсаций детям, не попавшим в сады
«Мы не будем жить в яме с отходами!»: Игорь Васильев заверил, что общественные слушания по «Марадыковскому» состоятся
Переселять нельзя, помочь: кировские власти ищут временное пристанище для жильцов дома на Щорса
Не смогла разобраться в оформлении билетов: пассажирка устроила пьяное представление в «Победилово»
Елена Ковалева поздравила со 100-летием кировского педагога
Зубастая месть: пьяный кировчанин укусил сотрудника ДПС во время задержания
В Кирове остановлено незаконное производство лекарств для животных
Жителей Кировской области предупреждают о высоком классе пожарной опасности
Самолет из Москвы два раза заходил на посадку из-за сильного ветра
В Киров завезли полтонны зараженных груш из Аргентины
Стало известно, какие отходы повезут на переработку в «Марадыковский»
XI Спартакиада завершилась победой кировских энергетиков Россети Центр и Приволжье
Рабочая неделя в Кирове будет пасмурной и дождливой