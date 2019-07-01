«Подумаем над новыми правилами»: глава региона удивился существованию круглосуточных алкомаркетов

СЕГОДНЯ 21:20 2019-07-01T22:24:08+03:00

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На прямой линии с губернатором Игорем Васильевым жительница дома № 68 на Октябрьском проезде рассказала о действующем алкомаркете в их доме.

— Пять лет назад во дворе дома построили детскую площадку, — рассказала Людмила Орлова. — И все было хорошо, пока не открыли на первом этаже дома «Виноград», магазин, который работает только с девяти часов вечера и до восьми утра.

— Какой интересный магазин, — удивился Игорь Владимирович.

— Они поставили один стол, стул и считают, что стали баром. А у нас на площадке пьяницы, драки. Участковый постоянно приезжает.

— Наверное, настало время навести порядок и в этой сфере. И в Кирове, и в области, — ответил Игорь Васильев. — Потому что многие магазины располагаются в помещениях, переведенных из жилого фонда. И торгуют там, в том числе, и алкогольной продукцией, не создавая никаких удобств для жильцов. Наверное, настала пора те правила, которые формально были установлены (количество метров от школы и другие), чуть-чуть пересмотреть. В том числе пересмотреть и градостроительную политику, чтобы она была направлена не на строительство точек продажи алкоголя, сигарет и остального, а на появление детских садов, школ, спортивных объектов. Я за это. Важно, чтобы к этому подключилась Общественная палата, городские власти, – мы поддержим.

ИСТОЧНИК KP.RU