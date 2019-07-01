«Мы не будем жить в яме с отходами!»: Игорь Васильев заверил, что общественные слушания по «Марадыковскому» состоятся

СЕГОДНЯ 20:52 2019-07-01T21:27:16+03:00

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Сегодня, 1 июля, состоялась прямая линия с губернатором Кировской области, на которой Игорь Васильев отвечал на самые популярные, злободневные вопросы. В числе первых, как и ожидалось, был вопрос про строительство перерабатывающего опасные отходы завода в поселке Мирный Оричевского района.

— У меня вопрос по объекту «Марадыковский», — обратилась к губернатору кировчанка Мария. — Очень беспокоит ситуация: у нас правда будет настоящая яма с отходами? Я не хочу тут жить!

— Ну, во-первых, никакой ямы с отходами в Марадыково не будет, - с уверенностью заявил Игорь Владимирович. — Вы все прекрасно знаете, что в Марадыково давно существовал один из объектов, развернутых в ПФО, для ликвидации химического оружия. Это одно из сложнейших производств, которые удалось наладить. Работало оно долгое время без единой аварии и совершило свою миссию – уничтожение химического оружия. Это самые современные технологии, которые сработали качественно. Другой вопрос, который стоит перед федеральной властью, - что дальше делать с таким объектом? Я знаю, что есть большая обеспокоенность. Мы встречаемся с коллегами из Общественной палаты и с общественностью. Вчера в Кирове проходил митинг. Даже если бы пришел один человек, обеспокоенный ситуацией, — это уже повод для того, чтобы начать разбираться.

Я думаю, что мы должны вместе с правительством России, общественностью, экологами посмотреть, что происходит, что будет за гранью 2023 года, когда закончится рекультивация объекта «Марадыковский», какие есть планы у правительства на дальнейшее использование. Мы знаем, что сейчас подписано постановление на выделение ежегодно пяти миллиардов рублей на подобные объекты. Безусловно, это позитивная история, так как люди, работающие там, сохраняют рабочие места.

Дальше необходимо с нашей и российской общественностью посмотреть на те проекты, которые будут предлагаться, на экологическую безопасность, систему мониторинга, провести, как это положено, реальные общественные слушания, на которых каждая сторона будет услышана. Наша задача — наладить работу открыто и на понятном языке вести диалог с теми, кто обеспокоен этой проблемой. С другой стороны – принять все меры, чтобы обращение с твердыми коммунальными бытовыми отходами первого, второго и последующих классов опасности стало цивилизованным.

По мнению Игоря Владимировича, системная работа позволит избежать рисков и принять решение, открытое для всех.

ИСТОЧНИК KP.RU