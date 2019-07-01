2019-07-01T21:14:28+03:00
Общество

Переселять нельзя, помочь: кировские власти ищут временное пристанище для жильцов дома на Щорса

43 семьи будут должны освободить квартиры к 10 июля
Елизавета Захарова
Поделиться:
Администрация города будет просить перенести срок выселения семей из дома на Щорса. Фото: admkirov.ruАдминистрация города будет просить перенести срок выселения семей из дома на Щорса. Фото: admkirov.ru
Изменить размер текста:

До сноса многоквартирного самостроя на Щорса, 127к осталось меньше десяти дней. А жильцы все еще не освободили квартиры. Многим из них просто некуда переезжать. Единственное их жилье – небольшая студия в этом доме, как оказалось, купленная нелегально.

Говорить о незаконности возведения многоквартирного дома, который должен был стать частным, начали еще в 2012 году. Однако жильцы все же начали туда заселяться. До сих пор никто из них не оформил прописку: собственники не могут сдать дом в эксплуатацию. А в августе 2017 года люди узнали, что им придется освободить жилье – дом будут сносить. Кроме того, из-за отсутствия документации на дом жильцы четыре года оплачивали коммунальные и прочие взносы по завышенным в разы тарифам.

Сейчас администрация города пытается найти выход из сложившейся ситуации. Сити-менеджер Илья Шульгин дал поручение территориальному управлению, департаменту городского хозяйства по возможности подобрать жилые помещения для временного переселения семей, у которых нет больше жилья. Это даст людям время для поиска квартиры под аренду или переезда к родственникам.

Также в администрации рассмотрели вопрос о ходатайстве о приостановлении на некоторый срок выселения жильцов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Игорь Васильев: «Давайте заменим мусорную реформу на «чистую»
В городских зловониях виноват биохимзавод: руководство не закупило дополнительные фильтры
Игорь Васильев предложил пересмотреть критерии выплаты компенсаций детям, не попавшим в сады
«Подумаем над новыми правилами»: глава региона удивился существованию круглосуточных алкомаркетов
«Мы не будем жить в яме с отходами!»: Игорь Васильев заверил, что общественные слушания по «Марадыковскому» состоятся
Не смогла разобраться в оформлении билетов: пассажирка устроила пьяное представление в «Победилово»
Елена Ковалева поздравила со 100-летием кировского педагога
Зубастая месть: пьяный кировчанин укусил сотрудника ДПС во время задержания
В Кирове остановлено незаконное производство лекарств для животных
Жителей Кировской области предупреждают о высоком классе пожарной опасности
Самолет из Москвы два раза заходил на посадку из-за сильного ветра
В Киров завезли полтонны зараженных груш из Аргентины
Стало известно, какие отходы повезут на переработку в «Марадыковский»
XI Спартакиада завершилась победой кировских энергетиков Россети Центр и Приволжье
Рабочая неделя в Кирове будет пасмурной и дождливой