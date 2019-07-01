Переселять нельзя, помочь: кировские власти ищут временное пристанище для жильцов дома на Щорса

СЕГОДНЯ 17:51 2019-07-01T21:14:28+03:00

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До сноса многоквартирного самостроя на Щорса, 127к осталось меньше десяти дней. А жильцы все еще не освободили квартиры. Многим из них просто некуда переезжать. Единственное их жилье – небольшая студия в этом доме, как оказалось, купленная нелегально.

Говорить о незаконности возведения многоквартирного дома, который должен был стать частным, начали еще в 2012 году. Однако жильцы все же начали туда заселяться. До сих пор никто из них не оформил прописку: собственники не могут сдать дом в эксплуатацию. А в августе 2017 года люди узнали, что им придется освободить жилье – дом будут сносить. Кроме того, из-за отсутствия документации на дом жильцы четыре года оплачивали коммунальные и прочие взносы по завышенным в разы тарифам.

Сейчас администрация города пытается найти выход из сложившейся ситуации. Сити-менеджер Илья Шульгин дал поручение территориальному управлению, департаменту городского хозяйства по возможности подобрать жилые помещения для временного переселения семей, у которых нет больше жилья. Это даст людям время для поиска квартиры под аренду или переезда к родственникам.

Также в администрации рассмотрели вопрос о ходатайстве о приостановлении на некоторый срок выселения жильцов.

ИСТОЧНИК KP.RU