Зубастая месть: пьяный кировчанин укусил сотрудника ДПС во время задержания

СЕГОДНЯ 16:02 2019-07-01T16:25:11+03:00

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В поселке Мурыгино задержали очередного правонарушителя: 29-летний мужчина сел за руль автомобиля в пьяном виде, выехал на трассу и попался сотрудникам ДПС. Однако судить водителя будут еще и за насилие в отношении представителя власти. Об этом сообщили в Следственном комитете России по Кировской области.

Задержанный несколько раз укусил сотрудника ДПС за руку, не причинив вреда его здоровью. Фото: СУ СКР по Кировской области

Пьяный автолюбитель вел машину очень нервно и хаотично, чем привлек внимание сотрудников Госавтоинспекции. Автомобиль остановили. При проверке документов инспекторы уловили запах перегара, проверили – водитель действительно оказался пьян. Его задержали и посадили на заднее сиденье служебной машины. Однако пьяный кировчанин все же надеялся уйти от наказания. Он решил применить силу и несколько раз укусил за руку сидящего впереди сотрудника ДПС.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Следователи продолжают устанавливать все причины и обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU