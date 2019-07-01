2019-07-01T16:05:53+03:00
Общество

В Кирове остановлено незаконное производство лекарств для животных

Массовые проверки фармкомпаний показали неутешительные результаты: были найдены многочисленные нарушения
Мария ЛЕБЕДЕВА
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В Кирове у нескольких фармацевтических компаний изъяли нелегальные лекарства. Фото: Управление Россельхознадзора по Кировской области.В Кирове у нескольких фармацевтических компаний изъяли нелегальные лекарства. Фото: Управление Россельхознадзора по Кировской области.
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В Кирове проверили производство лекарственных препаратов для животных. Специалисты управления экономической безопасности и Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской республике выявили отсутствие лицензии на производство лекарств. Об этом сообщил отдел ветеринарного надзора по городу Кирову.

У компаний «Фермер» и «НИТРО-ФАРМ» были найдены и конфискованы этикетки с названием препаратов, оборудование, различные химические вещества в отдельных безымянных упаковках.

Проверки продолжаются. На данный момент из оборота уже изъято более десяти лекарственных препаратов для животных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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