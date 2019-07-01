2019-07-01T14:08:50+03:00
Общество

Самолет из Москвы два раза заходил на посадку из-за сильного ветра

Жители Филейки видели кружащий над городом борт
Алена ЗАЙЦЕВА
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Пассажирам рейса Москва-Киров пришлось немного поволноваться перед посадкойПассажирам рейса Москва-Киров пришлось немного поволноваться перед посадкойФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Вчера, 30 июня, вечерний рейс Москва-Киров прибыл к городу по расписанию. Однако сесть вовремя не удалось – из-за сильного ветра пилот принял решение о том, что нужно идти на второй заход и вновь поднял самолет в воздух.

- Паники в салоне не было, - рассказал «Комсомолке» очевидец. – Кто-то, конечно, испугался, но все восприняли второй заход на посадку относительно спокойно. Паники и криков не было. Насколько мы поняли, был сильный ветер, и посадить самолет не представилось возможным. И пилот показал себя профессионалом, асом, пошел на второй круг.

К слову, порывы ветра в воскресенье вечером достигали 16 метров в секунду.

- Уход на второй круг - это вполне штатная ситуация, - прокомментировали в аэропорту «Победилово».

ИСТОЧНИК KP.RU

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