2019-07-01T12:39:05+03:00
Общество

В Киров завезли полтонны зараженных груш из Аргентины

В партии фруктов обнаружили тутовую щитовку
Анна КРЮКОВА
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Для человека вредители не опасны. Фото: pixabay.comДля человека вредители не опасны. Фото: pixabay.com
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Сотрудники регионального Россельхознадзора обнаружили в Кирове зараженные груши. В партии фруктов нашли вредителя - тутовую щитовку. Полтонны таких груш привезли в город из Аргентины.

- Тутовая щитовка вредит плодовым, декоративным и лесным культурам, - уточнили в пресс-службе ведомства. - Из-за личинок насекомого растения усыхают, снижается урожайность.

На территории России такой вредитель не зарегистрирован. Однако насекомое обитает в Китае, Корее и Японии. Несмотря на серьезный вред для растений, для человека щитовка не опасна. Перед употреблением зараженные фрукты требуется только промыть теплой водой. Поэтому груши из Аргентины допустили к продаже в Кирове.

ИСТОЧНИК KP.RU

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