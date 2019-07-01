Стало известно, какие отходы повезут на переработку в «Марадыковский»

СЕГОДНЯ 11:28 2019-07-01T11:52:18+03:00

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Специалисты предприятия «РосРАО» рассказали, что на объект в «Марадыковском» повезут две группы отходов. Первые из них - органические, а именно отходы химического и нефтехимического производства. Второй вид отходов - неорганические, то есть батарейки, источники бесперебойного питания, аккумуляторы, отходы электрического кабеля, люминесцентные лампы, термометры и отработанные растворы кислот, щелочей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Кировской области.

- На базе объекта по уничтожению химоружия «Марадыковский» планируют перерабатывать отходы, которые образуются на промышленных предприятиях региона и соседних регионов, - отметили в региональном правительстве. - Мощности комплекса не предназначены для обращения с радиоактивными отходами, поэтому перерабатываться там они не будут.

Напомним, что постановление о перепрофилировании объекта по уничтожению химического оружия «Марадыковский» было подписано 30 апреля. Планируется, что в новом комплексе будут перерабатывать отходы I и II классов опасности. Однако полный перечень веществ, которые станут утилизировать в Мирном, пока неизвестен. Сейчас специалисты «РосРАО» проводят анализ отходообразования в Кировской области и обрабатывают данные для создания проектной документации.

ИСТОЧНИК KP.RU