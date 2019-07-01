Рабочая неделя в Кирове будет пасмурной и дождливой
Воздух прогреется до +22 градусов
Осадки ожидаются в пятницу и в четверг. Фото: pixabay.com
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Почти все выходные в городе шел дождь. Синоптики сообщают, что предстоящая рабочая неделя в Кирове также окажется пасмурной. По информации сайта rp5.ru, в понедельник в городе ожидается переменная облачность. Днем температура воздуха составит +20 градусов. К вечеру станет прохладнее до +15.
Во вторник и в среду в Кирове снова будет пасмурно. Днем столбик термометра окажется на отметке +22. Ночью ожидается около +17...+18 градусов тепла.
Четверг и пятница будут дождливыми. Осадки ожидаются во второй половине дня. С утра воздух прогреется до +18 градусов. Ночью станет прохладнее до +14 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU