Рабочая неделя в Кирове будет пасмурной и дождливой

СЕГОДНЯ 10:45 2019-07-01T11:37:15+03:00

Осадки ожидаются в пятницу и в четверг. Фото: pixabay.com

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Почти все выходные в городе шел дождь. Синоптики сообщают, что предстоящая рабочая неделя в Кирове также окажется пасмурной. По информации сайта rp5.ru, в понедельник в городе ожидается переменная облачность. Днем температура воздуха составит +20 градусов. К вечеру станет прохладнее до +15.

Во вторник и в среду в Кирове снова будет пасмурно. Днем столбик термометра окажется на отметке +22. Ночью ожидается около +17...+18 градусов тепла.

Четверг и пятница будут дождливыми. Осадки ожидаются во второй половине дня. С утра воздух прогреется до +18 градусов. Ночью станет прохладнее до +14 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU