Кировская команда выиграла в финале телевикторины «Своя игра»

СЕГОДНЯ 17:00 2019-06-30T17:02:39+03:00

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Кировские интеллектуалы стали победителем телевикторнины «Своя игра». В трех раундах они поодиночке соревновались с командами из Ростова-на-Дону и Москвы. Честь Кировской области защищали математик Юрий Чудиновский, программист Иван Семушин и переводчик Наталья Комар.

В первый раунд выходили игроки, заработавшие минимальное количество баллов в своих играх. Поэтому в первом раунде на различные вопросы «Автомир», «Вопросы и ответы», «От двух до пяти» и многие другие отвечал Юрий Чудиновский. Он принес кировской команде 100 баллов. Во втором раунде защищался программист Иван. Он завоевал 5 900 баллов. Но победу Кировской области принесла Наталья. На финальный вопрос она вышла со счетом 16 600 (с разрывом более пяти тысяч баллов). Последний вопрос привнес в общий командный зачет 1 904 балла.

— И с результатом 18 504 балла Наталья приносит победу команде Кирова! — подытожил ведущий.

Команда выиграла 18 504 рубля и бонусные 54 956 рублей, которые они заработали в трех предыдущих играх.

ИСТОЧНИК KP.RU