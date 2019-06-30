2019-06-30T12:56:35+03:00
Общество

Миниатюрная шляпка из Вятских Полян для Якубовича: кировчанка стала участницей шоу «Поле чудес»

Женщине во время игры удалось угадать только одну букву
Елизавета Захарова
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Участница из Вятских Полян подарила ведущему миниатюрную копию знаменитой шляпы. Фото: скриншот программы «Поле чудес»Участница из Вятских Полян подарила ведущему миниатюрную копию знаменитой шляпы. Фото: скриншот программы «Поле чудес»
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Софья Алексеевна Большакова из Вятских Полян стала участницей игры «Поле чудес» на Первом канале. Она победила в СМС-игре и приехала на шоу. Женщина сразилась с участниками из Бахчисарайского района и Томской области.

«В древности существовало поверье, что мельнику нельзя... что делать?» Софья Алексеевна сразу же открыла необходимую букву - «А». После чего рассказала немного о себе.

— Живу в Вятских Полянах. Пенсионерка. Работала на Севере, в Коми. Мама жива, ей 90 лет. Она вам такие подарки послала!

После передачи приветов любимой маме Софья Большакова преподнесла ведущему программы подарки: бутылку малиновой настойки и соленья.

Однако пройти в финал кировчанке не удалось: слово угадал ее томский соперник. Но в конце игры Софья Алексеевна отличилась и подарила Леониду Якубовичу в музей капитал-шоу «Поле чудес» миниатюрную копию знаменитой вятскополянской шляпы-рекордсменки!

— Наш город Вятские Поляны знаменит ППШ – пистолет-пулеметом Шпагина, – рассказала гостям Софья Алексеевна. – Теперь еще знаменит и ВПШ – Вятскополянской шляпой. В прошлом году у нас проходил международных фестиваль шляп. Была сделана огромная шляпа: четыре метра шириной, два метра высотой. А эту миниатюрную шляпку передали вам наши шляпники – Валерий Смолюк и Олег Уваров. Они приглашают вас в гости. Вы отлично смотритесь в этой шляпке.

Кроме того, первую тройку игроков Леонид Якубович озадачил вопросом: «В Вятской губернии раньше считали, что на мельнице живут мелкие бесы - ичетики. Их представляли такими мохнатыми человечками обязательно с... чем?» Угадать ответ одной из участниц помог лысый зритель. Посмотрев на него, девушка сразу дала ответ: в Вятской губернии ичетики ходили с шевелюрами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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