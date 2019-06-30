2019-06-30T12:24:57+03:00
Общество

«Эту заразу не вывести»: в Кирове на детской площадке разросся борщевик

Опасное растение окружило горки и качели во дворе дома № 208 на улице Володарского
Елизавета Захарова
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Кировчане в социальных сетях пожаловались, что на детской площадке растет ядовитый борщевик. Фото: vk.com/zlo43Кировчане в социальных сетях пожаловались, что на детской площадке растет ядовитый борщевик. Фото: vk.com/zlo43
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Киров уже не первый год страдает от зарослей борщевика. И если до этого чаще всего он прорастал на обочинах трасс, в лесопарковых и сельских зонах, то на днях кировчане заметили опасное растение на детской площадке.

Борщевик – ядовитое растение, сок которого наносит сильнейшие ожоги. Такое растение окружило горки, качели и песочницу во дворе дома № 208 по улице Володарского. Об этом сообщили местные жители в группе «Злой кировчанин».

— Видимо, у нас в городе это норма, — написал аноним в сообществе.

В комментариях кировчане стали предлагать варианты избавления от борщевика: аккуратно скосить косой, вырубить лопатой под корень, залить корневую систему уксусом или добавить соли.

— Это растение просто так не выведешь, - написал в комментариях Александр. — А разрастается оно быстрее, чем цены на бензин.

Один из кировчан предложил скосить растения своим инструментом за символическую цену: 300 рублей за час. А Сергей предложил реальный способ борьбы с вредителем.

— Если кому-то реально интересно. Рубите борщевик от земли на 10-30 сантиметров. В открывшийся сруб насыпьте одну ложку соли. Растение тут же погибнет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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