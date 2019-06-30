«Никогда не зарастет тропа»: в Кирове открыли памятную табличку Валерию Федяеву

СЕГОДНЯ 09:07 2019-06-30T12:05:57+03:00

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В Кирове, на стене Музея истории Хлынова увековечили память его создателя – краеведа, публициста, общественного деятеля Валерия Федяева. Видеозапись торжественного открытия мемориала опубликовали в группе музея.

— Прошло уже более сорока дней, как нет с нами моего мужа, вашего друга, родственника Валерия Ивановича, но мы все помним о его делах, о его детище, — начала речь супруга Валерия Федяева Екатерина. - Четвертый его ребенок – это Музей истории Хлынова. Поэтому мы решили открыть мемориальную доску, чтобы люди, которые приходят в музей, знали, благодаря кому он появился. Мне кажется, со временем осознание того, сколько всего он сделал для города, для всех нас придет. Благодаря моим детям, их стараниям мы сегодня открываем эту мемориальную доску. Пусть не зарастет тропа до этого музея. Можно говорить, что много людей принимало участие в создании этого музея, но если бы не его [Валерия Федяева] целеустремленность, увлеченность, этого музея не было бы. Это прежде всего память о нашем городе, предках, о Валерие Федяеве.

Напомним, что Валерия Ивановича не стало 5 мая. Директор торгового дома «Лонда», публицист и общественный деятель скоропостижно ушел из жизни на 58-м году жизни, не дожив месяц до своего дня рождения. От этого известия города осиротел: не стало доброго, сердечного человека, человека с большой буквы.

ИСТОЧНИК KP.RU