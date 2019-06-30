В Кирово-Чепецке открылся пункт приема вторичного сырья «Экотек»
Точка будет работать шесть дней в неделю
Пункт приема вторсырья находится на «Южном» рынке в Кирове-Чепецке. Фото: vk.com/ecotekkirov
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В Кировской области появился еще один пункт приема макулатуры и вторсырья. Новая точка появилась на рынке «Южный» в Кирово-Чепецке. Пункт приема открыло предприятие «Экотек». Об этом сообщили в официальной группе компании.
По правилам, точка с 8.00 до 15.00 будет принимать стеклянные и пластиковые бутылки, банки из-под детского питания, бумагу, полиэтиленовую пленку и пластиковые ящики.
Кроме того, этим летом «Экотек» планирует установить такой же пункт приема вторсырья и в Кирове.
ИСТОЧНИК KP.RU