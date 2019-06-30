В Кирово-Чепецке открылся пункт приема вторичного сырья «Экотек»

СЕГОДНЯ 00:28 2019-06-30T00:28:21+03:00

Точка будет работать шесть дней в неделю

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В Кировской области появился еще один пункт приема макулатуры и вторсырья. Новая точка появилась на рынке «Южный» в Кирово-Чепецке. Пункт приема открыло предприятие «Экотек». Об этом сообщили в официальной группе компании.

По правилам, точка с 8.00 до 15.00 будет принимать стеклянные и пластиковые бутылки, банки из-под детского питания, бумагу, полиэтиленовую пленку и пластиковые ящики.

Кроме того, этим летом «Экотек» планирует установить такой же пункт приема вторсырья и в Кирове.

ИСТОЧНИК KP.RU