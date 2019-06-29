«Молодежь против наркотиков»: кировские волонтеры закрасили тысячу объявлений о продаже запрещенных веществ

СЕГОДНЯ 11:27 2019-06-29T15:07:43+03:00

Молодые люди, вооружившись баллончиками, закрашивали объявления о продаже наркотиков и призывающие к экстремизму.

В городе акция проходит уже в шестой раз

Изменить размер текста: A A

В Кирове прошли рейды по закраске рекламирующих наркотические вещества надписей. Волонтерами стали старшеклассники и студенты, воспитанники добровольческого центра «Луч», участники проекта «Открытая встреча». Молодые люди прошлись по всем районам Кирова от Нововятска до Коминтерна и от Филармонии до Красной горки.

— Проект «Уличные закраски» реализуется с 2014 года совместно с Управлением по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Кировской области, – подчеркнул ведущий специалист отдела по делам молодежи управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Антон Рязанов. — Выявляем надписи, рекламирующие наркотические вещества, призывающие к экстремизму. Сначала их фотографируем, потом закрашиваем и передаем информацию в полицию.

За первый день летнего рейда активисты закрасила 609 надписей. Всего в этом году закрашено более полутора тысяч объявлений.

ИСТОЧНИК KP.RU