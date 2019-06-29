Из Кирова пустят дополнительные поезда до Санкт-Петербурга и Сочи

СЕГОДНЯ 11:08 2019-06-29T15:03:25+03:00

РЖД назначило четыре рейса в северную столицу и десять на юг

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С наступлением летних каникул и отпусков кировчане стали все чаще пользоваться поездами. Для удовлетворения высокого спроса на некоторые рейсы этим летом РЖД пустило дополнительные поезда из Кирова в Санкт-Петербург и Сочи до Имеретинского курорта.

Так, поезд № 552-551 отправится со станции Имеретинский курорт 28 июня и 6 июля в 20.36, прибудет в Киров 1 и 9 июля, соответственно, в 16.00. Из Кирова до курорта дополнительный состав отправиться 3 июля, 3 и 21 августа в 14.20. Прибудет в Сочи 6 июля, 6 и 24 августа в 08.54. Этот же поезд в 12.13 отправиться из Кирова 23 июля и прибудет на станцию в 8.54 26 июля.

Также дополнительные рейсы ждут и поезд № 594/593. Так, поезд со станции Имеретинский курорт отправится 17, 26 июля и 14 августа в 20.36, прибудет в Киров 20, 29 июля и 17 августа в 16.00. Этот же поезд, вышедший из Сочи 24 августа, на место назначение прибудет на 35 минут раньше – в 15.25.

Из Кирова поезд дополнительно назначен на 14 июля отправлением в 06.03, с прибытием на станцию Имеретинский курорт 17 июля в 08.54.

До северной столицы летом пустят еще четыре дополнительных поезда. Состав № 253/254 из Санкт-Петербурга отправится в 15.26 12 июля и 19, 30 августа. В наш город он прибудет 13 июля, 20 и 31 августа в 15.25. Этот же поезд отправлением 1 августа отправится из Санкт-Петербурга в 16.05, а в Киров прибудет 2 августа в 15.25.

ИСТОЧНИК KP.RU