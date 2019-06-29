С 1 июля плата за ТКО вырастет на 1,2%

СЕГОДНЯ 10:38 2019-06-29T14:49:16+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кировской области с 1 июля будет установлена новая цена за услуги вывоза твердых коммунальных отходов. Региональная служба по тарифам увеличила плату на 1,2%. Теперь кировчане будут платить 960,68 рубля в месяц, уже с учетом НДС.

Для граждан, проживающих в многоквартирных домах, плата составит 4,96 рубля с одного квадратного метра, в Кирово-Чепецке – 4,72 рубля. Жители частного сектора будут платить по количеству граждан, проживающих в доме: в Кирове 138,66 рубля с человека, в Кирово-Чепецке – 132,09. В других населенных пунктах области кировчане будут платить 116,08 рубля с человека.

Напомним, что для нашего региона тариф был утвержден еще в декабре 2018 года: на первое полугодие плата за ТКО составляла 949,62 рубля в месяц, на второе – 992,81 рубля. Однако РСТ сделало перерасчет в связи с новым законодательством, так как было признано негативное влияние ТКО на окружающую среду.

ИСТОЧНИК KP.RU