2019-06-28T17:24:03+03:00
Происшествия

За убийство у ночного клуба кировчанин попал на 7,5 лет в колонию строго режима

Сторона обвинения просила восемь лет заключения
Алена ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
Семь с половиной лет придется сидеть 25-летнему мужчине за убийство в клубеСемь с половиной лет придется сидеть 25-летнему мужчине за убийство в клубеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Драка, завязавшаяся в ночном клубе 10 ноября прошлого года обернулась трагедией для обоих ее участников. Двое мужчин что-то не поделили и начали разбираться еще на танцполе. Но потом решили выяснить отношения уже не улице – у клуба в юго-западном районе города Кирова.

37-летний мужчина пнул по руке своему 25-летнему «противнику» по руке. Молодой парень ответил серией ударов.

- Не желая наступления его смерти, с силой нанес два удара кулаками по голове, а затем два ударами ногой по голове 37-летнего мужчины, - сообщают в прокуратуре Октябрьского района. – Таким образом, причинив ему закрытую черепно-мозговую травму, причинившую тяжкий вред здоровью и повлекшую за собой смерть.

На суде прокурор просил 8 лет лишения своды. Но судья учел то, что молодой мужчина не имел намерений убивать, и дал 7,5 лет колонии строго режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Да или нет»: кировчане предлагают решить судьбу Марадыково на референдуме
Быстрее, выше, сильнее: в Кирове построят ледовый дворец и открытый футбольный стадион
В Кирове 24 выпускника получили за единый государственный экзамен 100 баллов
Водителю автобуса, сбившего 79-летнюю женщину, грозит увольнени
Большая доля жалоб кировчан приходится на ЖКХ
В Кировской области в два раза увеличилось количество киберпреступлений
Мать двухлетнего малыша, выпавшего из окна в Кирово-Чепецке, выплатит штраф
В выходные у Театральной площади запретят стоянку автомобилей
Празднование Дня Ленинского района и фестиваль «Солнечная Люльченка» перенесли из-за грозы
Кировэнерго приглашает студентов вузов и ссузов на практике познакомиться с работой региональной энергосистемы
Дома в Новом Сергеево смогут достроить только после банкротства застройщика
Погода на 29 и 30 июня в Кирове: в выходные пройдут дожди и грозы
«Россети Центр и Приволжье» - 12 лет
Причины аварийности на дорогах и предложения по совершенствованию организации дорожного движения в регионе
Кировчанам предлагают искать потерявшихся кошек и собак с помощью Яндекса
Кировский школьник получил Диплом победителя Олимпиады из рук министра энергетики России Александра Новака
Владимир Быков на пленарном заседании Ассоциации законодательных органов регионов ПФО предложил поддержать сферу племенного животноводства
МегаФон запустил брокерский сервис
Общественники в Кирове предлагают закрыть «Биохимзавод»
Энергетики Кировэнерго проводят уроки по электробезопасности и энергосбережению в летних детских лагерях
Прокуратура нашла 709 нарушений в «мусорной» сфере
Биотехнологии ВятГУ - для улучшения качества городской среды
636 «удобных» комментариев: правительство области удаляет некоторые вопросы к прямой линии с Васильевым
Луна окрасится в красный цвет: кировчан приглашают наблюдать затмение
«Не поддается логическому объяснению»: нелегальный бетонный завод в Чистых прудах необходимо ликвидировать
Жителям частных домов Кирова и Кирово-Чепецка разрешили платить за мусор с человека
Палеонтологи открыли сезон раскопок и экскурсий на Котельничское местонахождение
«Россети Центр и Приволжье Кировэнерго» обеспечил мощностями агрофирму в селе Русаново Орловского района