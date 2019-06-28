За убийство у ночного клуба кировчанин попал на 7,5 лет в колонию строго режима

СЕГОДНЯ 17:24 2019-06-28T17:24:03+03:00

Семь с половиной лет придется сидеть 25-летнему мужчине за убийство в клубе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Драка, завязавшаяся в ночном клубе 10 ноября прошлого года обернулась трагедией для обоих ее участников. Двое мужчин что-то не поделили и начали разбираться еще на танцполе. Но потом решили выяснить отношения уже не улице – у клуба в юго-западном районе города Кирова.

37-летний мужчина пнул по руке своему 25-летнему «противнику» по руке. Молодой парень ответил серией ударов.

- Не желая наступления его смерти, с силой нанес два удара кулаками по голове, а затем два ударами ногой по голове 37-летнего мужчины, - сообщают в прокуратуре Октябрьского района. – Таким образом, причинив ему закрытую черепно-мозговую травму, причинившую тяжкий вред здоровью и повлекшую за собой смерть.

На суде прокурор просил 8 лет лишения своды. Но судья учел то, что молодой мужчина не имел намерений убивать, и дал 7,5 лет колонии строго режима.

ИСТОЧНИК KP.RU