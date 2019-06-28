В Кирове 24 выпускника получили за единый государственный экзамен 100 баллов

СЕГОДНЯ 17:13 2019-06-28T17:13:20+03:00

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Тридцать кировских выпускников одиннадцатого класса в этом году получили золотые медали. На торжественной церемонии вчерашних школьников признали лучшими учениками города и области. Всего в этом году из учебных заведений выпустились 653 человека.

Школы №№ 37, 30, 40, 42, 62, 52, 56, 24, а также Вятская православная гимназия могут гордиться своими учениками, ведь 24 воспитанника этих заведений получили максимальные баллы по единому государственному экзамену – 100 баллов.

А учащиеся православной гимназии и школы №56 стали призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников.

— В этом зале мы действительно видим «золотой фонд Кировской области», - поздравила выпускников глава города Елена Ковалева. Мы гордимся вами и где бы вы ни были, будем рады вашему возвращению на малую Родину. Стройте амбициозные планы, потому что нет сомнений – Вы сможете их реализовать.

ИСТОЧНИК KP.RU