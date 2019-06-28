Водителю автобуса, сбившего 79-летнюю женщину, грозит увольнени
Автотранспортное предприятие проводит служебную проверку в отношении своего сотрудника. 54-летний водитель ПАЗ-4234, курсирующего по городу по маршруту №51, на пешеходном переходе сбил человека.
По предварительным данным водитель автобуса поворачивал направо, не пропустил 79-летнюю кировчанку и наехал на нее. От удара женщина получила травмы. Ее госпитализировали.
ДТП произошло 26 июня в 15.55 напротив дома №68/А по улице Дзержинского.
— В каждом подобном случае на автотранспортном предприятии руководство проводит внутреннюю служебную проверку, устанавливая все обстоятельства дела, — пояснили в департаменте городского хозяйства. — Результаты будут оглашены позже. И если АТП выяснит, что водитель нарушил правила дорожного движения, его уволят.
ИСТОЧНИК KP.RU