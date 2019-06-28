Водителю автобуса, сбившего 79-летнюю женщину, грозит увольнени

СЕГОДНЯ 17:06 2019-06-28T17:06:06+03:00

В Кирове водитель автобуса на пешеходном переходе сбил пенсионерку. Фото: УГИБДД России по Кировской области

Мужчина не пропустил женщину на пешеходном переходе и наехал на нее

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Автотранспортное предприятие проводит служебную проверку в отношении своего сотрудника. 54-летний водитель ПАЗ-4234, курсирующего по городу по маршруту №51, на пешеходном переходе сбил человека.

По предварительным данным водитель автобуса поворачивал направо, не пропустил 79-летнюю кировчанку и наехал на нее. От удара женщина получила травмы. Ее госпитализировали.

ДТП произошло 26 июня в 15.55 напротив дома №68/А по улице Дзержинского.

— В каждом подобном случае на автотранспортном предприятии руководство проводит внутреннюю служебную проверку, устанавливая все обстоятельства дела, — пояснили в департаменте городского хозяйства. — Результаты будут оглашены позже. И если АТП выяснит, что водитель нарушил правила дорожного движения, его уволят.

ИСТОЧНИК KP.RU