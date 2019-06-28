В выходные у Театральной площади запретят стоянку автомобилей

СЕГОДНЯ 14:26 2019-06-28T14:30:45+03:00

Такие меры связаны с проведением в Кирове III Лесного форума

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Жителей города предупреждают о том, что в связи с проведением мероприятия в выходные на Театральной площади будет запрещена стоянка автомобилей. Ограничение будет действовать 28 и 29 июня. В это время в Кирове состоится III Лесной форум.

Остановка и стоянка транспортных средств будет запрещена:

- с 07.00 до 18.00 28 июня и с 15.00 до 22.00 29 июня - у главного корпуса ВятГУ со стороны улицы Карла Маркса;

- с 07.00 28 июня до 18.00 29 июня - на стоянке ВятГУ со стороны правительства области;

- с 07.00 до 18.00 28 июня и с 7.00 до 15.00 29 июня - в техническом проезде вдоль дома № 63 Карла Маркса со стороны улицы Преображенской.

В рамках Лесного форума в Кирове пройдут круглые столы по вопросам лесного комплекса, выставка специализированной техники и проектов деревянного домостроения. Также на Театральной площади будет работать «Лесная ярмарка», где жители смогут приобрести мед, саженцы и изделия из дерева.

ИСТОЧНИК KP.RU