Празднование Дня Ленинского района и фестиваль «Солнечная Люльченка» перенесли из-за грозы

СЕГОДНЯ 13:36 2019-06-28T15:26:00+03:00

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В Кирове из-за погодных условий перенесли два мероприятия. Так, в выходные отменили празднование Дня Ленинского района и фестиваль «Солнечная Люльченка». Об этом сообщили в администрации города.

Празднования Дня Ленинского района было запланировано на 29 июня в Кочуровском парке. Фестиваль «Солнечная Люльченка» предполагали провести в течение двух выходных дней у пруда, образованного рекой Люльченкой по ул. Солнечной, и в Кочуровском парке.

Напомним, что 29 июня с самого утра и до позднего вечера в Кирове ожидаются грозы и дожди. В воскресенье, 30 июня, в городе также пройдет дождь. Температура воздуха днем будет составлять +18...+19 градусов. Ночью ожидается до +13.

ИСТОЧНИК KP.RU