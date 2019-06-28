2019-06-28T12:41:11+03:00
Общество

Дома в Новом Сергеево смогут достроить только после банкротства застройщика

Кировчан не могут включить в реестр обманутых дольщиков
Анна КРЮКОВА
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Дома, построенные в Новом Сергеево, сдали с нарушениями. Фото: Влад КНЯЗЕВДома, построенные в Новом Сергеево, сдали с нарушениями. Фото: Влад КНЯЗЕВ
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В правительстве Кировской области в очередной раз обсудили проблему с недостроями в Новом Сергеево. По проекту ООО «ТехКомсервис» должен был возвести в слободе 18 двухэтажных домов еще во втором квартале 2016 года. Однако сейчас там ввели в эксплуатацию всего пять домов.

Во время заседания замминистра строительства Кировской области Игорь Трегубов отметил, что по новому региональному законодательству для завершения строительства домов могут привлечь нового инвестора. Однако объект должны внести в реестр проблемных, а граждан включить в реестр обманутых дольщиков.

- По федеральному законодательству есть шесть критериев, которым должен соответствовать объект, для внесения в реестр, - отметил Игорь Трегубов. - Объекты в слободе пока не отвечают критериям. Это подтвердил суд, который 18 июня принял решение не включать граждан в реестр. Один из критериев, по которому объект не соответствует требованиям - застройщик не признан банкротом.

Пока же «ТехКомсервис» достраивает дом на улице Маклина, 60а. Компания намерена выйти на процедуру банкротства только после возведения этого объекта. Так что сейчас кировчанам остается лишь ждать завершения строительства, чтобы попасть в реестр обманутых дольщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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