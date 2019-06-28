2019-06-28T11:28:48+03:00
Происшествия

Погода на 29 и 30 июня в Кирове: в выходные пройдут дожди и грозы

Воздух прогреется до +19 градусов
Анна КРЮКОВА
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Погода изменится уже днем в пятницу. Фото: pixabay.comПогода изменится уже днем в пятницу. Фото: pixabay.com
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Долгожданные выходные окажутся дождливыми. По прогнозам Gismeteo.ru, погода изменится уже в пятницу, 28 июня. Днем в городе подует ветер с порывами до 16 м/с, к вечеру начнется дождь. Температура воздуха составит +16 градусов, ночью ожидается +13.

В субботу, 29 июня, с самого утра в Кирове ожидается гроза. Воздух прогреется до +16 градусов. Не прекратятся грозы и днем. Столбик термометра поднимется до отметки +19. К вечеру в городе станет прохладнее, до +16 градусов. Дождь продолжит идти.

Утро воскресенья, 30 июня, будет облачным. Температура воздуха составит +15 градусов. Днем в Кирове станет немного теплее. Воздух прогреется до +18. Однако вновь начнется дождь. Вечером температура воздуха составит +16 градусов. Дождь прекратится только к ночи. Ожидается +13 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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