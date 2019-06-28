Причины аварийности на дорогах и предложения по совершенствованию организации дорожного движения в регионе
Александр Николаевич руководит региональной Госавтоинспекцией всего три месяца, но уже готов ответить на вопросы кировчан. Вы можете узнать о ситуации с аварийностью на территории Кировской области по итогам первого полугодия, а также о том, какие задачи стоят перед Госавтоинспекцией региона на второе полугодие.
КАК ЗАДАТЬ ВОПРОСЫ ЗАРАНЕЕ
Любой желающий может заранее прислать свои вопросы, пожелания и предложения по организации деятельности Госавтоинспекции региона, а также по совершенствованию работы в области обеспечения безопасности дорожного движения.
Вопросы можно будет отправить на адрес электронной почты kp@kp-kirov.ru или задать их по телефону: 8(912) 706-30-70.
КАК ПОЗВОНИТЬ НА ПРЯМУЮ ЛИНИЮ
Прямая линия состоится 17 июля в управлении ГИБДД УМВД России по Кировской области (г. Киров, ул. Преображенская, д. 84) с 11.00 до 12.00. На вопросы кировчан ответит начальник УГИБДД УМВД России по Кировской области полковник полиции Александр Николаевич Власов.
Номер прямой линии: 8(8332) 58-89-00.
Приглашаем к разговору представителей СМИ, а также всех неравнодушных жителей Кирова и области.
ИСТОЧНИК KP.RU