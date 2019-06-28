2019-06-28T12:20:21+03:00
Общество

Причины аварийности на дорогах и предложения по совершенствованию организации дорожного движения в регионе

На вопросы кировчан ответит начальник УГИБДД УМВД России по Кировской области полковник полиции Александр Власов
Алена ЗАЙЦЕВА
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Александр Власов ответит на все вопросы кировчан о безопасности дорожного движения. Фото: УГИБДД УМВД по Кировской областиАлександр Власов ответит на все вопросы кировчан о безопасности дорожного движения. Фото: УГИБДД УМВД по Кировской области
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Александр Николаевич руководит региональной Госавтоинспекцией всего три месяца, но уже готов ответить на вопросы кировчан. Вы можете узнать о ситуации с аварийностью на территории Кировской области по итогам первого полугодия, а также о том, какие задачи стоят перед Госавтоинспекцией региона на второе полугодие.

КАК ЗАДАТЬ ВОПРОСЫ ЗАРАНЕЕ

Любой желающий может заранее прислать свои вопросы, пожелания и предложения по организации деятельности Госавтоинспекции региона, а также по совершенствованию работы в области обеспечения безопасности дорожного движения.

Вопросы можно будет отправить на адрес электронной почты kp@kp-kirov.ru или задать их по телефону: 8(912) 706-30-70.

КАК ПОЗВОНИТЬ НА ПРЯМУЮ ЛИНИЮ

Прямая линия состоится 17 июля в управлении ГИБДД УМВД России по Кировской области (г. Киров, ул. Преображенская, д. 84) с 11.00 до 12.00. На вопросы кировчан ответит начальник УГИБДД УМВД России по Кировской области полковник полиции Александр Николаевич Власов.

Номер прямой линии: 8(8332) 58-89-00.

Приглашаем к разговору представителей СМИ, а также всех неравнодушных жителей Кирова и области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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