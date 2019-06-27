2019-06-27T16:08:44+03:00
Общество

Прокуратура нашла 709 нарушений в «мусорной» сфере

В большей части проблем винят чиновников на местах
Алена ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
Это свалка в Малмыжском районе давно возмущает жителей поселка Савали и МалмыжаЭто свалка в Малмыжском районе давно возмущает жителей поселка Савали и МалмыжаФото: Алена ЗАЙЦЕВА
Изменить размер текста:

На коллегии в прокуратуре Кировской области был заслушан доклад об итогах проверки сферы обращения с отходами. Напомним, что с 1 января в Кировской области вступила в силу так называемая «мусорная реформа». Региональный оператор «Куприт» взял на себя обязательства по вывозу ТКО. Муниципалитеты должны были приготовить площадки для сбора отходов. А у каждого жителя региона появилась обязанность: с рождения платить за мусор. Реформа в действии показала прорехи. Прокуратура, которая контролировала соблюдение закона в сфере обращения ТКО, пришла к выводу, что большинство ошибок допустили чиновники на местах.

- Подавляющее большинство нарушений закона в сфере обращения с ТКО прокурорами выявлено в деятельности органов местного самоуправления (364 нарушения) при реализации предоставленных полномочий, - сообщили в прокуратуре. - Так, бездействие муниципалитетов по приобретению контейнеров, размещению и оборудованию контейнерных площадок явилось причиной массового нарушения прав граждан на качественное предоставление коммунальной услуги, необоснованного начисления платы региональным оператором за вывоз ТКО.

Главная причина необорудованных площадок банальна – нехватка денег в бюджете. Нарушения прокуратура нашла во всех районах области.

В 22 районах области, в более чем 400 населенных пунктах нашли нарушения:

- отсутствие контейнеров и контейнерных площадок;

- применение «мешочного» сбора ТКО с самостоятельной погрузкой гражданами в автотранспорт перевозчиков или регионального оператора, при том, что действующим законодательством такая схема сбора и вывоза ТКО не предусмотрена;

- кое-где вывоз ТКО не осуществляется в связи с отсутствием транспортной доступности.

- Всего в целях устранения нарушений в деятельности органов местного самоуправления прокурорами внесено 188 представлений. К дисциплинарной ответственности привлечено 43 должностных лица органов местного самоуправления, предостережено 2 должностных лица, по результатам рассмотрения протестов прокуроров приведено в соответствие с требованиями федерального законодательства 34 муниципальных правовых акта, - сообщили в ведомстве.

КСТАТИ

Во время проверки прокуроры обнаружили 121 свалку. На данный момент ликвидировано 48.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ:

709 нарушений закона выявлено в нынешнем году;

43 незаконных правовых акта опротестовано;

16 исковых заявлений направлено в суд;

внесено 330 представлений;

возбуждено 4 производства по делам об административных правонарушениях;

16 чиновников предупредили о недопустимости нарушения требований закона;

86 человек привлечено к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кировчанам предлагают искать потерявшихся кошек и собак с помощью Яндекса
Кировский школьник получил Диплом победителя Олимпиады из рук министра энергетики России Александра Новака
Владимир Быков на пленарном заседании Ассоциации законодательных органов регионов ПФО предложил поддержать сферу племенного животноводства
МегаФон запустил брокерский сервис
Общественники в Кирове предлагают закрыть «Биохимзавод»
Энергетики Кировэнерго проводят уроки по электробезопасности и энергосбережению в летних детских лагерях
Биотехнологии ВятГУ - для улучшения качества городской среды
636 «удобных» комментариев: правительство области удаляет некоторые вопросы к прямой линии с Васильевым
Луна окрасится в красный цвет: кировчан приглашают наблюдать затмение
«Не поддается логическому объяснению»: нелегальный бетонный завод в Чистых прудах необходимо ликвидировать
Жителям частных домов Кирова и Кирово-Чепецка разрешили платить за мусор с человека
Палеонтологи открыли сезон раскопок и экскурсий на Котельничское местонахождение
«Россети Центр и Приволжье Кировэнерго» обеспечил мощностями агрофирму в селе Русаново Орловского района