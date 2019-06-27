Прокуратура нашла 709 нарушений в «мусорной» сфере
На коллегии в прокуратуре Кировской области был заслушан доклад об итогах проверки сферы обращения с отходами. Напомним, что с 1 января в Кировской области вступила в силу так называемая «мусорная реформа». Региональный оператор «Куприт» взял на себя обязательства по вывозу ТКО. Муниципалитеты должны были приготовить площадки для сбора отходов. А у каждого жителя региона появилась обязанность: с рождения платить за мусор. Реформа в действии показала прорехи. Прокуратура, которая контролировала соблюдение закона в сфере обращения ТКО, пришла к выводу, что большинство ошибок допустили чиновники на местах.
- Подавляющее большинство нарушений закона в сфере обращения с ТКО прокурорами выявлено в деятельности органов местного самоуправления (364 нарушения) при реализации предоставленных полномочий, - сообщили в прокуратуре. - Так, бездействие муниципалитетов по приобретению контейнеров, размещению и оборудованию контейнерных площадок явилось причиной массового нарушения прав граждан на качественное предоставление коммунальной услуги, необоснованного начисления платы региональным оператором за вывоз ТКО.
Главная причина необорудованных площадок банальна – нехватка денег в бюджете. Нарушения прокуратура нашла во всех районах области.
В 22 районах области, в более чем 400 населенных пунктах нашли нарушения:
- отсутствие контейнеров и контейнерных площадок;
- применение «мешочного» сбора ТКО с самостоятельной погрузкой гражданами в автотранспорт перевозчиков или регионального оператора, при том, что действующим законодательством такая схема сбора и вывоза ТКО не предусмотрена;
- кое-где вывоз ТКО не осуществляется в связи с отсутствием транспортной доступности.
- Всего в целях устранения нарушений в деятельности органов местного самоуправления прокурорами внесено 188 представлений. К дисциплинарной ответственности привлечено 43 должностных лица органов местного самоуправления, предостережено 2 должностных лица, по результатам рассмотрения протестов прокуроров приведено в соответствие с требованиями федерального законодательства 34 муниципальных правовых акта, - сообщили в ведомстве.
КСТАТИ
Во время проверки прокуроры обнаружили 121 свалку. На данный момент ликвидировано 48.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ:
709 нарушений закона выявлено в нынешнем году;
43 незаконных правовых акта опротестовано;
16 исковых заявлений направлено в суд;
внесено 330 представлений;
возбуждено 4 производства по делам об административных правонарушениях;
16 чиновников предупредили о недопустимости нарушения требований закона;
86 человек привлечено к дисциплинарной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU