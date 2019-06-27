2019-06-27T12:26:45+03:00
Общество

Луна окрасится в красный цвет: кировчан приглашают наблюдать затмение

Астрономическое событие можно будет наблюдать с территории Кировской области
Алена ЗАЙЦЕВА
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Для наблюдения лучше взять с собой бинокли или телескопыДля наблюдения лучше взять с собой бинокли или телескопыФото: Алексей БУЛАТОВ
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До частичного лунного затмения осталось две с небольшим недели. Оно произойдет 16 июля. Как сообщает группа «Любительская астрономия в Кирове», с территории Кировской области наблюдать за астрономическим явлением можно будет невооруженным глазом. Но, безусловно, лучше смотреть через бинокль или телескоп. В ближайшие годы значительных лунных затмений не предвидится. Поэтому – наблюдайте! Тень Земли начнет закрывать Луну с левой стороны.

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ ЗАТМЕНИЯ:

21.43 - начало полутеневого затмения;

23.01 - начало частного затмения;

00.30 - максимальная фаза затмения;

01.59 - окончание частного затмения;

03.17 - окончание полутеневого затмения.

С лунным затмением, хотя это явление ученые уже давным-давно объяснили, по-прежнему связывают много суеверий: говорят, что в такой день стоит выкинуть из дома старые вещи, построить планы на жизнь, бросить вредные привычки.

ВАЖНО

- Лунные затмения происходят, когда Земля находится между Солнцем и Луной - наш естественный спутник попадает в тень Земли, - сообщают астрономы-любители. - Затмение видно только в полнолуние и в том полушарии Земли, где в этот момент Луна находится над горизонтом. В это затмение естественный спутник Земли пройдет через южную часть земной тени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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