Луна окрасится в красный цвет: кировчан приглашают наблюдать затмение
До частичного лунного затмения осталось две с небольшим недели. Оно произойдет 16 июля. Как сообщает группа «Любительская астрономия в Кирове», с территории Кировской области наблюдать за астрономическим явлением можно будет невооруженным глазом. Но, безусловно, лучше смотреть через бинокль или телескоп. В ближайшие годы значительных лунных затмений не предвидится. Поэтому – наблюдайте! Тень Земли начнет закрывать Луну с левой стороны.
ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ ЗАТМЕНИЯ:
21.43 - начало полутеневого затмения;
23.01 - начало частного затмения;
00.30 - максимальная фаза затмения;
01.59 - окончание частного затмения;
03.17 - окончание полутеневого затмения.
С лунным затмением, хотя это явление ученые уже давным-давно объяснили, по-прежнему связывают много суеверий: говорят, что в такой день стоит выкинуть из дома старые вещи, построить планы на жизнь, бросить вредные привычки.
ВАЖНО
- Лунные затмения происходят, когда Земля находится между Солнцем и Луной - наш естественный спутник попадает в тень Земли, - сообщают астрономы-любители. - Затмение видно только в полнолуние и в том полушарии Земли, где в этот момент Луна находится над горизонтом. В это затмение естественный спутник Земли пройдет через южную часть земной тени.
ИСТОЧНИК KP.RU