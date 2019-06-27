«Не поддается логическому объяснению»: нелегальный бетонный завод в Чистых прудах необходимо ликвидировать

СЕГОДНЯ 10:51 2019-06-27T12:01:05+03:00

В Чистых прудах до сих пор продолжает работу нелегальный бетонный завод. Фото: admkirov.ru

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Чрезвычайная ситуация в Чистых прудах накалилась. Завод, незаконно построенный вместо спорткомплекса, продолжает производство строительных смесей, загрязняя окружающую среду и отравляя жизнь микрорайона.

Как выяснилось, несмотря на декабрьский запрет и указание ликвидировать предприятие, его руководство возобновило работу уже в мае этого года. Жители Чистых прудов возмущаются и жалуются на нескончаемый шум, пыль, горы строительного мусора.

Напомним, что в 2018 году в районе улицы Советской в Чистых прудах активисты нашли «бетонный лес». Проверка показала, что работники близлежащего завода промывали от цементной смеси бетоновоз и слили остатки на территорию леса.

В прошлом году работники завода слили в лес цементную смесь

- Во-первых, нарушены нормы земельного законодательства. Во-вторых, закона об охране окружающей среды, об обращении с отходами, - прокомментировал глава администрации города Кирова Илья Шульгин. — Производство расположено в недопустимой близости к жилым домам, территория не огорожена, несмотря на то, что это опасное производство. То, что рабочие слили бетон на территории лесного массива, вообще не поддается никакому логическому объяснению!

В ходе дальнейшей проверки специалисты установили, что на данном участке должен был быть построен спортивный комплекс. Однако арендаторы решили возвести завод и оборудовать склад для строительных материалов.

Октябрьский районный суд запретил собственнику использовать земельный участок не по целевому назначению и осуществлять производственно-хозяйственную деятельность. Сегодня в администрации города пройдет заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU