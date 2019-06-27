2019-06-27T09:58:41+03:00
Общество

Жителям частных домов Кирова и Кирово-Чепецка разрешили платить за мусор с человека

Изменение вступит в силу с 1 июля
Анна КРЮКОВА
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Теперь за вывоз мусора в частных домах горожане будут платить с человекаТеперь за вывоз мусора в частных домах горожане будут платить с человекаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Региональное правительство решило изменить порядок оплаты за вывоз мусора. Теперь жители, проживающие в индивидуальных жилых домах, будут платить за обращение с ТКО исходя из количества проживающих человек. Распоряжение вступит в силу с 1 июля.

- Для горожан, проживающих в многоквартирных домах в Кирове и Кирово-Чепецке, обращение с ТКО будет начисляться исходя из квадратных метров, - уточнили в пресс-службе правительства Кировской области. - В иных муниципальных образованиях Кировской области порядок оплаты остается прежним - с человека.

Напомним, что жители частного сектора в Кирове обратились в суд с требованием пересмотреть порядок оплаты в индивидуальных жилых домах. Горожане попросили рассчитывать плату за обращение с ТКО не с квадратного метра, а с человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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