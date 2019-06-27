Жителям частных домов Кирова и Кирово-Чепецка разрешили платить за мусор с человека
Региональное правительство решило изменить порядок оплаты за вывоз мусора. Теперь жители, проживающие в индивидуальных жилых домах, будут платить за обращение с ТКО исходя из количества проживающих человек. Распоряжение вступит в силу с 1 июля.
- Для горожан, проживающих в многоквартирных домах в Кирове и Кирово-Чепецке, обращение с ТКО будет начисляться исходя из квадратных метров, - уточнили в пресс-службе правительства Кировской области. - В иных муниципальных образованиях Кировской области порядок оплаты остается прежним - с человека.
Напомним, что жители частного сектора в Кирове обратились в суд с требованием пересмотреть порядок оплаты в индивидуальных жилых домах. Горожане попросили рассчитывать плату за обращение с ТКО не с квадратного метра, а с человека.
ИСТОЧНИК KP.RU