Палеонтологи открыли сезон раскопок и экскурсий на Котельничское местонахождение

СЕГОДНЯ 17:39 2019-06-26T18:08:19+03:00

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Летом ученые из Вятского палеонтологического музея уже пару раз побывали на Котельничском местонахождении, где с 1994 года ведутся раскопки. Сотрудники музея ищут останки древних животных, обитавших в наших краях во время пермского периода развития земли 250 миллионов лет назад. В этом году сезон сразу увенчался успехом – был найден череп парейазавра.

- 22 июня в ходе экскурсии в районе Сокольей горы был обнаружен череп небольшого парейазавра, - рассказала директор филиала Вятского палеонтологического музея Наталья Спицына. - Узнав о находке, научные сотрудники незамедлительно выехали на место для раскопок. Сейчас череп парейазавра находится в музее.

Палеонтологи в этом сезоне побывали не только на Котельничском местонахождении, но и на Филейском геологическом обнажении. vk.com/vpmus

И это не единственная палеонтологическая удача сезона-2019.

- Провели осмотр геологического памятника природы «Филейское обнажение», - говорит Алексей Торопов, директор Вятского палеонтологического музея. - Целью разведки было обнаружить геологический слой, из которого выпадали отпечатки хвощей каламитов. Найти этот слой удалось научному сотруднику Владимиру Масютину. Он обнаружил несколько отпечатков хвощей возрастом 270-260 млн. лет. Также был осмотрен пляж ниже Нового моста. Там были обнаружены окаменелые остатки животных ледникового периода: позвонок бизона, фрагмент челюсти кабана.

На Филейском обнажении удалось найти несколько костей древних животных. Фото: vk.com/vpmus

ВАЖНО

Открыт не только полевой сезон, но и сезон экскурсий на Котельничское местонахождение парейазавров! Экскурсии проводятся только по предварительной записи и только сотрудниками филиала музея, который располагается в Котельниче. Записаться на экскурсию можно по телефону: (83342) 4-22-73.

ИСТОЧНИК KP.RU