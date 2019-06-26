2019-06-26T17:11:09+03:00
Происшествия

Мошенничество, не доведенное до конца: житель Верхнекамского района планировал обмануть государство на 6500 рублей

Мужчина подделал договор купли-продажи, чтобы получить имущественный вычет
Елизавета Захарова
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Мужчина обманул государство на 6 500 тысяч рублейМужчина обманул государство на 6 500 тысяч рублейФото: Михаил ФРОЛОВ
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Житель Верхнекамского района Кировской области попытался обмануть государство на 6 500 рублей, но судьба внесла свои коррективы в его планы. Теперь кировчанина будут судить по двум статьям: ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 159 УК РФ «Покушение на мошенничество путем обмана, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам».

Два года назад мужчина за 450 тысяч рублей купил дом. Согласно закону, ему должны были выплатить имущественный вычет в размере 58,5 тысячи рублей. Однако, решив, что этих денег будет недостаточно, он исправил в документах итоговую сумму покупки недвижимости. Теперь приобретенный по фальшивым документам дом стоил полмиллиона рублей, а покупатель мог претендовать на вычет в размере 65 тысяч рублей.

С поддельными документами мужчина направился в налоговую инспекцию. Фальшивый договор приняли и уже через пару месяцев он получил первую часть компенсации – 36 902 рубля. Спустя полгода мужчина вновь обратился в инспекцию, дабы получить остаток. Специалистам он предъявил тот же фальшивый документ - договор купли-продажи. Однако нажиться осужденному не удалось по независящим от него причинам.

Суд признал жителя Верхнекамского района виновным и обязал его выплатить пятитысячный штраф.

Приговор в законную силу пока еще не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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