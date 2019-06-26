Кировчанин сядет на 12 лет за сбыт наркотиков через интернет

СЕГОДНЯ 15:40 2019-06-26T16:57:56+03:00

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Жителя Кирова приговорили к 12 годам лишения свободы. В течение мая 2018 года 19-летний молодой человек вместе со своей знакомой сбывал наркотики через «тайники-закладки». Клиентов он находил в Интернете. Об этом сообщили в прокуратуре Кировской области.

- После совершения очередной «закладки» кировчанина задержали, - уточнили в ведомстве. - При осмотре тайников было обнаружено и изъято более 12 граммов наркотических средств.

Парня признали виновным в сбыте и покушении на сбыт наркотиков в значительном и крупном размерах, группой лиц по предварительному сговору. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима. Кроме того, молодого человека обязали выплатить штраф размеров в 200 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU