Два выговора руководству и штраф директору: в Омутнинском интернате жил ребенок с открытой формой туберкулеза

СЕГОДНЯ 15:28 2019-06-26T16:52:29+03:00

Изменить размер текста: A A

В Омутнинскую школу-интернат нагрянула прокурорская проверка. Поводом стало появившееся в соцсетях сообщение о том, что вместе со здоровыми детьми учится и живет ребенок с открытой формой туберкулеза.

- Было установлено, что несвоевременному выявлению заболевания у 18-летнего обучающегося способствовали недостатки в работе образовательной организации по проведению мероприятий, направленных на охрану здоровья воспитанников, - сообщает прокуратура Кировской области.

КАКИЕ НАШЛИ НАРУШЕНИЯ

Отсутствие в школе-интернате необходимой учетной медицинской документации для регистрации прививок против туберкулеза и пробы Манту (Д-теста).

Отсутствие медицинских карт ребенка (форма 026/у-2000).

В полном объеме не были обеспечены условия охраны здоровья всех обучающихся, к учебному процессу были допущены дети без заключения врача-фтизиатра об отсутствии у них заболеваний при положительной реакции Д-теста.

Работниками школы-интерната не соблюдался порядок и сроки проведения профилактических медицинских осмотров на туберкулез, которые должны проводиться ежегодно.

Итог – два выговора руководству заведения и штраф директору.

ВАЖНО

Ребенок, у которого действительно была обнаружена открытая форма туберкулеза, лечится. А остальные дети прошли внеплановый медосмотр. Фельдшеры привели в порядок все документы. Традиционно, произошло это только после вмешательства прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU