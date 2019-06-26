2019-06-26T16:39:18+03:00
Общество

В Кировской области разыскивают сразу трех пропавших подростков

Один из парней не выходит на связь десять дней
Елизавета Захарова
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В Кировской области разыскивают троих подростковВ Кировской области разыскивают троих подростковФото: Елизавета Захарова
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Данил Будников ушел из дома 16 июня в девять часов утра. С тех пор он не появлялся ни в окрестностях дома, ни у своих друзей. Подросток живет в деревне Михненки, Шабалинского района. На вид парню лет 14-15, рост - 172 сантиметра, плотного телосложения, с темными волосами и серыми глазами. Когда 14-летний Данил ушел из дома, он был одет в черные штаны с тремя лампасами, темно-синюю футболку, черную куртку. Обут в черные кроссовки.

Даниил ушел из дома десять дней назад. Фото: vk.com/ornkirov

Даниил ушел из дома десять дней назад. Фото: vk.com/ornkirov

А спустя четыре дня из деревни Полянская того же района пропал Дмитрий Карсаков. 15-летний подросток ушел из дома 20 июня в 10.00. Рост парня около 170 сантиметров, плотное телосложение, волосы - русые, глаза - голубые. Дмитрий был одет в серую футболку и кофту с красными квадратами, капюшоном и молнией, черные штаны и бейсболку.

Дмитрий ушел из дома шесть дней назад. Фото: vk.com/ornkirov

Дмитрий ушел из дома шесть дней назад. Фото: vk.com/ornkirov

В этот понедельник пропал Евгений Афанасьев. 16-летний подросток проживает в Кирово-Чепецке. 24 июня он вышел из дома в 17.05. С тех пор его местонахождение неизвестно.

На вид Жене 16-17 лет, он худощавого телосложения, ростом 175-180 сантиметров, с темными волосами. Уходя, он надел темные спортивные штаны, темные кроссовки на белой подошве.

А шестнадцатилетнего Евгения ищут второй день. Фото: vk.com/ornkirov

А шестнадцатилетнего Евгения ищут второй день. Фото: vk.com/ornkirov

Всем, кто обладает информацией о местонахождении подростков, просьба сообщить по телефонам: 8(800)-350-76-25 или 02, 102.

Поисками детей занимается отряд по розыску несовершеннолетних «Первый».

ИСТОЧНИК KP.RU

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