2019-06-26T16:18:11+03:00
Общество

В Кировской области мошенники вымогают деньги от имени детских садов

Средства нужны якобы для лечения детей
Анна КРЮКОВА
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Мошенники присылают сообщения от имени детских садов. Фото: facebook.comМошенники присылают сообщения от имени детских садов. Фото: facebook.com
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Жителей региона предупреждают об очередных случаях мошенничества. На этот раз неизвестные рассылают информацию с просьбой о помощи от имени детских садов. В сообщениях мошенники рассказывают истории детей и предлагают перевести деньги на их лечение. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил Уполномоченный по правам ребенка в Кировской области Владимир Шабардин.

- Внимание! Идут активные рассылки с реальных адресов, достаточно убедительные, с сообщением номеров карт для перевода денег на лечение детей, - отметил Владимир Валерьевич. - В том числе, например, с адресов детских садов. Уже выяснили, что почта взломана. Будьте бдительны!

Напомним, что о мошенничестве предупреждали кировчан и сотрудники региональной общественной организации родителей детей-инвалидов «Дорогою добра». Неизвестные под видом ее сотрудников также пытались вымогать деньги на лечение детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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