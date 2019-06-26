В Кирове из окна второго этажа выпала годовалая девочка

СЕГОДНЯ 11:24 2019-06-26T16:04:46+03:00

Чтобы избежать трагедий, летом, когда окна открывают чаще, стоит более внимательно следить за детьми Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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Из окна второго этажа в переулке Крайнем 25 июня выпала малышка. Девочку сразу же после ЧП доставили в больницу. Как рассказали очевидцы, ребенка видели у открытого окна за несколько минут до ЧП. Пострадавшей девочке - год и три месяца.

- Известно, что семья благополучная, характеризуется положительно, - рассказали в СУ СК РФ по Кировской области. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В мае прошлого года две двухлетние девочки выпали из окна 9-го этажа. При падении малышки получили тяжелые травмы - переломы и ушибы. На момент приезда скорой помощи близняшки были живы. Их срочно доставили в отделение реанимации травматологической больницы. Однако одну девочку спасти так и не удалось, она скончалась прямо в больнице. Вторая девочка выжила.

ИСТОЧНИК KP.RU