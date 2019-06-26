Задай вопрос, проголосуй, получи ответ: Игорь Васильев проведет прямую линию
1 июля пройдет прямая линия с губернатором Кировской области Игорем Васильевым. С 18.00 до 19.00 глава региона будет отвечать на вопросы журналистов и простых жителей.
Кировчане в социальных сетях задают вопросы.
- Что будет с биохимзаводом? - написала в группе «Типичный Киров» Татьяна. - Не получится ли так, что в следующем году люди опять будут страдать от зловонных выбросов данного предприятия?
- Как здоровье, как зарплата ? Все ли хорошо с родственниками? Живы-здоровы? Не болеют ли ? - пишет Алексей.
- Меня интересует три вопроса: Марадыково - отходы, БХЗ - вонь и нашествие крыс в городе, оно нам надо? - задается вопросом Надежда.
Однако, как пояснили власти, на прямой линии будут заданы лишь самые популярные вопросы, опубликованные в официальном сообществе правительства области. Порядок выбора вопросов следующий: в комментариях под постом кировчане могут оставить вопрос, поставить лайки самым интересным и ждать разговора с губернатором.
Пост, анонсирующий прямую линию, собрал уже более двухсот комментариев.
Самый популярный вопрос касается строительство Марадыковского завода. Он набрал больше семи сотен лайков. Второй по важности вопрос касается детских садов Кировской области: сегодня в регионе не хватает 10,5 тысячи мест. Все остальные вопросы кировчан касаются самых острых и наболевших тем: запаха в городе, малых зарплат у бюджетников, выселения из аварийного жилья и, разумеется, задаются многочисленные вопросы о прохождении мусорной реформы.
ИСТОЧНИК KP.RU